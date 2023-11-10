Сысоева (Абрамова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева (Абрамова) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.06.1897 ст.

Муж: Сысоев Яков Васильевич

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.06.1899

Дочь: Сысоева Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Сысоев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
03.01.1902

Сын: Сысоев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Сысоев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
19.03.1903

Сын: Сысоев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Сысоев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
08.07.1907

Сын: Сысоев Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Сысоев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
23.06.1908

Сын: Сысоев Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Сысоев Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно
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