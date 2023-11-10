Сысоева (Абрамова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.06.1897 ст.
Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.06.1899
Дочь: Сысоева Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Сысоев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
03.01.1902
Отец ребёнка: Сысоев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
19.03.1903
Сын: Сысоев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Сысоев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
08.07.1907
Отец ребёнка: Сысоев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
23.06.1908
Отец ребёнка: Сысоев Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно