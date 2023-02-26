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Баранова (Кузина) Александра Павлова

Место рождения

д.Сорокино Калужской губ.

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Кузин Павел

Мать: ?

д.Сорокино Калужской губ.
Бракосочетание
10.02.1913

Муж: Баранов Яков Михайлов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1914

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Баранов Яков Михайлов

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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