Баранова (Кузина) Александра Павлова
Место рожденияд.Сорокино Калужской губ.
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Кузин Павел
Мать: ?
д.Сорокино Калужской губ.
Бракосочетание
10.02.1913
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1914
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Баранов Яков Михайлов
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно