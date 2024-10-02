Епихин Кирилл Трофимович
Место рожденияПиково
Дата рождения20.06.1859
Дата смерти06.07.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
20.06.1859
Рождение, крещение: запись о рождении №52, метрическая книга за 1859 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Епихина Матрена Андревна
Крещение
22.06.1859
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственный крестьянин Стефан Ефимов [Перов, родной брат Екатерины] и Ксения Иванова [в девичестве Перова]
Рождение ребёнка
13.07.1885
Мать ребёнка: Епихина Матрена Андревна
Рождение ребёнка
06.01.1887
Мать ребёнка: Епихина Матрена Андревна
Восприемниками при крещении были села Ломоваго государственный крестьянин Василий Захаров Перов и города Раненбурга крестьянка Анна Тимофеева Источники Рождение, крещение: запись о рождении №115, мет... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1889
Дочь: (Епихина) Матрена Кирилловна
Мать ребёнка: Епихина Матрена Андревна
Рождение ребёнка
Около 16.11.1892
Дочь: Кутукова (Епихина) Матрена Кирилловна
Мать ребёнка: Епихина Матрена Андревна
Рождение, крещение: запись о рождении №94, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1895
Мать ребёнка: Епихина Матрена Андревна
Запись о рождении №13, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
06.07.1895
Запись о смерти и захоронении №41, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния