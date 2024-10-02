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Епихин Кирилл Трофимович

Место рождения

Пиково

Дата рождения

20.06.1859

Дата смерти

06.07.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1859

Отец: Епихин Трофим Петрович

Мать: Епихина (Перова) Екатерина Ефимовна

Рождение, крещение: запись о рождении №52, метрическая книга за 1859 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епихина Матрена Андревна

Крещение
22.06.1859
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственный крестьянин Стефан Ефимов [Перов, родной брат Екатерины] и Ксения Иванова [в девичестве Перова]
Рождение ребёнка
13.07.1885

Сын: Епихин Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Епихина Матрена Андревна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.01.1887

Сын: Епихин Федор Кириллович

Мать ребёнка: Епихина Матрена Андревна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были села Ломоваго государственный крестьянин Василий Захаров Перов и города Раненбурга крестьянка Анна Тимофеева Источники Рождение, крещение: запись о рождении №115, мет... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1889

Дочь: (Епихина) Матрена Кирилловна

Мать ребёнка: Епихина Матрена Андревна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 16.11.1892

Дочь: Кутукова (Епихина) Матрена Кирилловна

Мать ребёнка: Епихина Матрена Андревна

Рождение, крещение: запись о рождении №94, метрическая книга за 1892 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1895

Сын: Епихин Петр Кириллович

Мать ребёнка: Епихина Матрена Андревна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Запись о рождении №13, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
06.07.1895
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Запись о смерти и захоронении №41, метрическая книга за 1895 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

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