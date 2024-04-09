Баранова (Хазова) Анисья Пименова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Хазова) Анисья Пименова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хазов Пимен Евфимьев

Мать: Хазова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.02.1886

Муж: Баранов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
17.11.1886

Сын: Баранов Николай Михаилов

Отец ребёнка: Баранов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
02.11.1890

Дочь: (Баранова) Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Баранов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
16.10.1893

Дочь: (Баранова) Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Баранов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
25.01.1896

Сын: Баранов Евгения Михайлов

Отец ребёнка: Баранов Михаил Иванов

Рождение ребёнка
31.07.1897

Дочь: (Баранова) Мария Михайлова

Отец ребёнка: Баранов Михаил Иванов

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