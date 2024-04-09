Баранова (Хазова) Анисья Пименова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хазов Пимен Евфимьев
Мать: Хазова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.02.1886
Рождение ребёнка
17.11.1886
Отец ребёнка: Баранов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
02.11.1890
Дочь: (Баранова) Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Баранов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
16.10.1893
Дочь: (Баранова) Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Баранов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
25.01.1896
Отец ребёнка: Баранов Михаил Иванов
Рождение ребёнка
31.07.1897
Дочь: (Баранова) Мария Михайлова
Отец ребёнка: Баранов Михаил Иванов