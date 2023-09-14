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Пшонко Раиса Васильевна
Пшонко Раиса Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1965
Пол
Женский
Отец
Пшонко Василий Яковлевич
1937 г.р.
Мать
Пшонко Татьяна Петровна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец:
Пшонко Василий Яковлевич
Мать:
Пшонко Татьяна Петровна
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