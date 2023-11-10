Андрианова Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1925
Сын: Андриянов Александр Александрович
Отец ребёнка: Андрианов Александр Андрианович
Рождение ребёнка
15.10.1928
Сын: Андрианов Николай Александрович
Отец ребёнка: Андрианов Александр Андрианович
Смерть
Неизвестно