Андрианова Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова Агафья Васильевна

Место рождения

Костино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Костино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1925

Сын: Андриянов Александр Александрович

Отец ребёнка: Андрианов Александр Андрианович

Рождение ребёнка
15.10.1928

Сын: Андрианов Николай Александрович

Отец ребёнка: Андрианов Александр Андрианович

Костино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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