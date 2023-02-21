Бахарева Анна Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Платон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1902
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович
Рождение ребёнка
26.10.1903
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович
Рождение ребёнка
23.07.1907
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович
Рождение ребёнка
02.01.1909
Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович
Рождение ребёнка
24.10.1910
Сын: Бахарев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович
Рождение ребёнка
26.12.1911
Сын: Бахарев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович
Рождение ребёнка
24.09.1913
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович
Рождение ребёнка
13.05.1916
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович
Рождение ребёнка
20.01.1918
Сын: Бахарев Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно