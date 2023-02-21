Бахарева Анна Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахарева Анна Платоновна

Бахарева Анна Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Платон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1902

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович

Рождение ребёнка
26.10.1903

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович

Рождение ребёнка
23.07.1907

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович

Рождение ребёнка
02.01.1909

Сын: Бахарев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович

Рождение ребёнка
24.10.1910

Сын: Бахарев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович

Рождение ребёнка
26.12.1911

Сын: Бахарев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович

Рождение ребёнка
24.09.1913

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович

Рождение ребёнка
13.05.1916

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович

Рождение ребёнка
20.01.1918

Сын: Бахарев Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Бахарев Алексей Киприанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Алексей Киприанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close