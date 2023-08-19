Астрихинская (Панькова) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астрихинская (Панькова) Полина

Место рождения

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астрихинский Павел

Отец ребёнка: Астрихинский Степан

Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Татьяна

Отец ребёнка: Астрихинский Степан

Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова Любовь

Отец ребёнка: Астрихинский Степан

Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астрихинский Степан

Смерть
Неизвестно
Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
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