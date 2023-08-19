Астрихинская (Панькова) Полина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астрихинский Павел
Отец ребёнка: Астрихинский Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелеева Татьяна
Отец ребёнка: Астрихинский Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Любовь
Отец ребёнка: Астрихинский Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астрихинский Степан
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно