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Батюков Пётр Филиппович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.07.1890

Дата смерти

12.07.1890

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1890

Отец: Батюков Филипп Антонович

Мать: Батюкова Александра Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
06.07.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестный: крестьянин Русской Борковки Тимофей Федорович Шарков Крестная: ставропольского мещанина Андрея Федотовича Голосова дочь девица Елизавета Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.07.1890
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: младенческая
Похороны
14.07.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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