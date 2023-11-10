Батюков Пётр Филиппович
Место рождения
Дата рождения04.07.1890
Дата смерти12.07.1890
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1890
Крещение
06.07.1890
Крестный: крестьянин Русской Борковки Тимофей Федорович Шарков Крестная: ставропольского мещанина Андрея Федотовича Голосова дочь девица Елизавета Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.07.1890
Причина смерти: младенческая
Похороны
14.07.1890