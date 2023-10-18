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Прокопенко Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.2008

Дочь: Прокопенко Аделина Ивановна

Мать ребёнка: Прокопенко Альвина Рафинадовна

Рождение ребёнка
12.05.2015

Дочь: Прокопенко Белла Ивановна

Мать ребёнка: Прокопенко Альвина Рафинадовна

Рождение ребёнка
05.09.2020

Сын: Прокопенко Егор Иванович

Мать ребёнка: Прокопенко Альвина Рафинадовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопенко Альвина Рафинадовна

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