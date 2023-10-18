Прокопенко Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.2008
Дочь: Прокопенко Аделина Ивановна
Мать ребёнка: Прокопенко Альвина Рафинадовна
Рождение ребёнка
12.05.2015
Дочь: Прокопенко Белла Ивановна
Мать ребёнка: Прокопенко Альвина Рафинадовна
Рождение ребёнка
05.09.2020
Мать ребёнка: Прокопенко Альвина Рафинадовна
Бракосочетание
Неизвестно