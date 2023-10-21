Кушакова Гулнарахон Негматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушакова Гулнарахон Негматовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЧИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1978

Отец: Кушаков Негматжон

Мать: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ф

Отец ребёнка: Билим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нигинахон

Отец ребёнка: Билим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Билим

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