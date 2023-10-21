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Кушаков Негматжон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЧИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1974

Сын: Кушаков Толибжон Негматович

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
25.11.1975

Сын: Кушаков Шухатжон Негматович

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
13.03.1978

Дочь: Кушакова Гулнарахон Негматовна

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
09.01.1982

Сын: Кушаков Шокиржон Негматович

Мать ребёнка: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

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