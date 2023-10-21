Кушаков Негматжон
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1974
Сын: Кушаков Толибжон Негматович
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
25.11.1975
Сын: Кушаков Шухатжон Негматович
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
13.03.1978
Дочь: Кушакова Гулнарахон Негматовна
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
09.01.1982
Сын: Кушаков Шокиржон Негматович
Мать ребёнка: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь