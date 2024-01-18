Анисимова (Новикова) Неонилла Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Новикова) Неонилла Анисимовна

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово

Дата рождения

?.10.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1848

Отец: Новиков Анисим(Онисим) Анисим (Онисим) Петрович

Мать: Новикова Евдокия Ефимовна

Московская область, Воскресенский район, Деревня Раслово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Василий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
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