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Вотяков Григорий Леонтьев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Вотяков Леонтий Епифанов

Мать: Маланья Кондратьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1812

Дочь: Евдокiя Григорiева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.05.1817

Дочь: Гликерiя Григорiева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно
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