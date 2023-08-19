Вотяков Григорий Леонтьев
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Вотяков Леонтий Епифанов
Мать: Маланья Кондратьева
Рождение ребёнка
?.02.1812
Дочь: Евдокiя Григорiева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.05.1817
Дочь: Гликерiя Григорiева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Смерть
Неизвестно