(Вотякова) Маланья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вотякова) Маланья Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марфа Леонтьева

Отец ребёнка: Вотяков Леонтий Епифанов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Вотякова Анна Леонтьева

Отец ребёнка: Вотяков Леонтий Епифанов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Елена Леонтьева

Отец ребёнка: Вотяков Леонтий Епифанов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Сын: Вотяков Григорий Леонтьев

Отец ребёнка: Вотяков Леонтий Епифанов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Смерть
Неизвестно