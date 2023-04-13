(Вотякова) Маланья Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марфа Леонтьева
Отец ребёнка: Вотяков Леонтий Епифанов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Вотякова Анна Леонтьева
Отец ребёнка: Вотяков Леонтий Епифанов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Елена Леонтьева
Отец ребёнка: Вотяков Леонтий Епифанов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Вотяков Григорий Леонтьев
Отец ребёнка: Вотяков Леонтий Епифанов
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Смерть
Неизвестно