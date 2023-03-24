Горлачёв ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорлачёв ?

Горлачёв ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Горлачёв Сергей

Мать ребёнка: Горлачёва Галина Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горлачёв Павел

Мать ребёнка: Горлачёва Галина Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горлачёв Пётр

Мать ребёнка: Горлачёва Галина Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горлачёва Галина Савельевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close