Горлачёв ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Горлачёв Сергей
Мать ребёнка: Горлачёва Галина Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горлачёв Павел
Мать ребёнка: Горлачёва Галина Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горлачёв Пётр
Мать ребёнка: Горлачёва Галина Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно