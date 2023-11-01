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Зломанов Дмитрий Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Зломанов Константин Семенов

Мать: Ульяна Яковлева

Рождение ребёнка
14.02.1902

Дочь: Ефросинья Дмитриева

Мать ребёнка: Зломанова Татьяна Семенова

Рождение ребёнка
11.07.1905

Сын: Зломанов Петр Дмитриев

Мать ребёнка: Зломанова Татьяна Семенова

д. Шевелева
Рождение ребёнка
15.02.1914

Дочь: Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Ксения Степанова

д. Шевелева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зломанова Татьяна Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Степанова

Смерть
Неизвестно
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