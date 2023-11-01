Зломанов Дмитрий Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Зломанов Константин Семенов
Мать: Ульяна Яковлева
Рождение ребёнка
14.02.1902
Дочь: Ефросинья Дмитриева
Мать ребёнка: Зломанова Татьяна Семенова
Рождение ребёнка
11.07.1905
Мать ребёнка: Зломанова Татьяна Семенова
д. Шевелева
Рождение ребёнка
15.02.1914
Дочь: Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Ксения Степанова
д. Шевелева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Степанова
Смерть
Неизвестно