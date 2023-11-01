Пыск Данила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Альфер Матрена Даниловна
Мать ребёнка: Пыск Авгута
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Альфер Матрена Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Готовко Пелагея Даниловна
Мать ребёнка: Пыск Авгута
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пыск Анна Даниловна
Мать ребёнка: Пыск Авгута
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пыск Авгута
Смерть
Неизвестно