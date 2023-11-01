Пыск Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПыск Данила

Пыск Данила

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Альфер Матрена Даниловна

Мать ребёнка: Пыск Авгута

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альфер Матрена Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Готовко Пелагея Даниловна

Мать ребёнка: Пыск Авгута

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пыск Анна Даниловна

Мать ребёнка: Пыск Авгута

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыск Авгута

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close