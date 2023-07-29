Королев Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 или 1893 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королев Михаил Федорович

Мать: Коростина Степанида Федоровна

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