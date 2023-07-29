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Королев Федор Михайлович
Королев Федор Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Королев Михаил Федорович
1877 или 1893 г.р.
Мать
Коростина Степанида Федоровна
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Королев Михаил Федорович
Мать:
Коростина Степанида Федоровна
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