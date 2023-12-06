Жилина Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1911
Дата смерти03.05.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1932
Отец ребёнка: Бородкин Николай Александрович
Рождение ребёнка
03.12.1932
Отец ребёнка: Бородкин Николай Александрович
Рождение ребёнка
14.11.1937
Дочь: Меняйло Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Бородкин Николай Александрович
Смерть
03.05.1990