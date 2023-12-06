Жилина Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина Антонина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1911

Дата смерти

03.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1932

Сын: Бородкин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Бородкин Николай Александрович

Рождение ребёнка
03.12.1932

Сын: Бородкин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Бородкин Николай Александрович

Рождение ребёнка
14.11.1937

Дочь: Меняйло Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Бородкин Николай Александрович

Смерть
03.05.1990
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