Воронцова (Дубова) Вера Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1932
Дата смерти24.08.2018
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1932
Отец: Дубов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
16.10.1956
Дочь: Прибыткова Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Воронцов Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
28.02.1959
Дочь: Куклина Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Воронцов Ефим Алексеевич
Рождение ребёнка
02.02.1961
Дочь: Анникова Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Воронцов Ефим Алексеевич
Смерть
24.08.2018