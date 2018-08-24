Воронцова (Дубова) Вера Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Дубова) Вера Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1932

Дата смерти

24.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1932

Отец: Дубов Илья Михайлович

Мать: Дубова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
16.10.1956

Дочь: Прибыткова Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Воронцов Ефим Алексеевич

Рождение ребёнка
28.02.1959

Дочь: Куклина Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Воронцов Ефим Алексеевич

Рождение ребёнка
02.02.1961

Дочь: Анникова Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Воронцов Ефим Алексеевич

Смерть
24.08.2018
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