Александров Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1893
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Лоран Роза
Рождение ребёнка
09.01.1854
Сын: Александров Михаил Александрович
Мать ребёнка: Александрова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Александрова Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1893