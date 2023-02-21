Александров Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лоран Роза

Рождение ребёнка
09.01.1854

Сын: Александров Михаил Александрович

Мать ребёнка: Александрова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Александрова Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Надежда Михайловна

Смерть
1893
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