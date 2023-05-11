Сляднев Ефим Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1884
Бракосочетание
14.02.1910
Рождение ребёнка
13.06.1912
Сын: Сляднев Константин Ефимович
Мать ребёнка: Сляднева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
19.04.1921
Дочь: Антонина Ефимовна
Мать ребёнка: Сляднева Евдокия Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно