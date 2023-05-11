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Сляднев Ефим Михайлович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

11.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1884

Отец: Сляднев Михаил Никанорович

Мать: Сляднева Феодосия Ефимовна

Бракосочетание
14.02.1910

Жена: Сляднева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
13.06.1912

Сын: Сляднев Константин Ефимович

Мать ребёнка: Сляднева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
19.04.1921

Дочь: Антонина Ефимовна

Мать ребёнка: Сляднева Евдокия Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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