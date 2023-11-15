Омарова (Алиева) МЕЙРАМ ГАМИДОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Алиева НЕИЗВЕСТНО
Рождение ребёнка
29.05.1954
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Омаров ГАДЖИ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селимханова ЗЕМФИРА ГАДЖИЕВНА
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно