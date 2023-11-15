Омарова (Алиева) МЕЙРАМ ГАМИДОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омарова (Алиева) МЕЙРАМ ГАМИДОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Алиева НЕИЗВЕСТНО

Рождение ребёнка
29.05.1954

Сын: Омаров АЙВАЗ ГАДЖИЕВИЧ

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Омаров ГАДЖИ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селимханова ЗЕМФИРА ГАДЖИЕВНА

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омаров ХАСИК ГАДЖИЕВИЧ

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омаров ОМАР ГАДЖИЕВИЧ

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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