Бурова Ефросинья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ляпунов Александр Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.06.1940
Сын: Ляпунов Виталий Михайлович
Отец ребёнка: Ляпунов Михаил Абросимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ляпунов Михаил Абросимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляпунова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляпунова Раиса Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно