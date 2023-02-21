Бурова Ефросинья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова Ефросинья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ляпунов Александр Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.06.1940

Сын: Ляпунов Виталий Михайлович

Отец ребёнка: Ляпунов Михаил Абросимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляпунов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Ляпунов Михаил Абросимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляпунова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляпунова Раиса Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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