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Лукашов Василий Николаевич
Лукашов Василий Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Лукашов Николай Сергеевич
1919 г.р.
Мать
Лукашова Евдокия
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Лукашов Николай Сергеевич
Мать:
Лукашова Евдокия
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