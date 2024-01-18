Болотина Ксения Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотина Ксения Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1860

Сын: Болотин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Болотин Михаил Данилович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.08.1862

Сын: Болотин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Болотин Михаил Данилович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотин Михаил Данилович

Смерть
Неизвестно
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