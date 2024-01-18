Болотина Ксения Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1860
Сын: Болотин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Болотин Михаил Данилович
Рождение ребёнка
20.08.1862
Сын: Болотин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Болотин Михаил Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно