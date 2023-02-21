Римская-Корсакова (Алексеевская) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Алексеевская) Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1904 по 1905

Муж: Римский-Корсаков Борис Алексеевич

Рождение ребёнка
28.02.1909

Дочь: Римская-Корсакова Нина Борисовна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Борис Алексеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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