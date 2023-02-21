Римская-Корсакова (Алексеевская) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1904 по 1905
Рождение ребёнка
28.02.1909
Дочь: Римская-Корсакова Нина Борисовна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Борис Алексеевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно