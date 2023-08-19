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Полетаев Андрей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Полетаев Никита Спиридонович

Мать: Полетаева Агриппина Венедиктовна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Полетаев Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Полетаева Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Полетаев Федор Андреевич

Мать ребёнка: Полетаева Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Полетаев Наум Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1845

Сын: Полетаев Савелий Андреевич

Мать ребёнка: Полетаева Анна Митрофановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полетаева Анна Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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