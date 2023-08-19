Полетаев Андрей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Полетаев Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Полетаева Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Полетаева Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1845
Сын: Полетаев Савелий Андреевич
Мать ребёнка: Полетаева Анна Митрофановна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно