Погожев Совелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погожев Совелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погожев ? Савельевич

Мать ребёнка: Погожева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погожев Александр Савельевич

Мать ребёнка: Погожева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погожев Иван Савельевич

Мать ребёнка: Погожева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Погожев Михаил Савельевич

Мать ребёнка: Погожева ?

Смерть
Неизвестно
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