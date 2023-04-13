Безкорсая Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безкорсая Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

25.10.1860

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1843

Сын: Безкорсый Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Безкорсый Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Кулик Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Безкорсый Ефим Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мищенко Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Безкорсый Ефим Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1851

Дочь: Мелания Ефимовна

Отец ребёнка: Безкорсый Ефим Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1853

Сын: Безкорсый Варфоломей Ефимович

Отец ребёнка: Безкорсый Ефим Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1858

Сын: Безкорсый Федор Ефимович

Отец ребёнка: Безкорсый Ефим Иванович

Рождение ребёнка
26.06.1860

Сын: Безкорсый Давид Ефимович

Отец ребёнка: Безкорсый Ефим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безкорсый Ефим Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.10.1860
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