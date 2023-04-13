Безкорсая Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти25.10.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1843
Сын: Безкорсый Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Безкорсый Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Кулик Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Безкорсый Ефим Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мищенко Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Безкорсый Ефим Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1851
Дочь: Мелания Ефимовна
Отец ребёнка: Безкорсый Ефим Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1853
Сын: Безкорсый Варфоломей Ефимович
Отец ребёнка: Безкорсый Ефим Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1858
Отец ребёнка: Безкорсый Ефим Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1860
Отец ребёнка: Безкорсый Ефим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.10.1860