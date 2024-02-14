Сафиуллин Рашит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллин Рашит

Место рождения

с. Нижние Карамалы,Башкирия

Дата рождения

1940

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Дети

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1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Сафиуллин Сулейман Шафигуллович

Мать: Сафиуллина Сарбижихан

Рождение ребёнка
05.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Юнусова) Лиюза

Рождение ребёнка
01.05.1969

Сын: Сафиуллин Рузиль

Мать ребёнка: (Юнусова) Лиюза

Рождение ребёнка
18.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Юнусова) Лиюза

Смерть
1988

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