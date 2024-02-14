Сафиуллин Рашит
Место рожденияс. Нижние Карамалы,Башкирия
Дата рождения1940
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
05.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Юнусова) Лиюза
Рождение ребёнка
01.05.1969
Сын: Сафиуллин Рузиль
Мать ребёнка: (Юнусова) Лиюза
Рождение ребёнка
18.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Юнусова) Лиюза
Смерть
1988