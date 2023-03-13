Запрометовъ Михаилъ
Место рожденияДворянская Терешка
Дата рождения1722
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Запрометовъ Никифоръ
Мать: не указана
Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Запрометова Агрофена Абрамова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Запрометовъ Герасимъ
Мать ребёнка: Запрометова Агрофена Абрамова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Запрометова Агрофена Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно