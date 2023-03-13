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Запрометовъ Михаилъ

Место рождения

Дворянская Терешка

Дата рождения

1722

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Запрометовъ Никифоръ

Мать: не указана

Дворянская Терешка
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Запрометова Агрофена Абрамова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Запрометовъ Герасимъ

Мать ребёнка: Запрометова Агрофена Абрамова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Запрометова Агрофена Абрамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Запрометова Агрофена Абрамова

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