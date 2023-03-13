Запрометова Агрофена Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запрометова Агрофена Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Запрометовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1757

Сын: Запрометовъ Герасимъ

Отец ребёнка: Запрометовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Запрометовъ Михаилъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запрометовъ Михаилъ

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