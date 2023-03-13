Запрометова Агрофена Абрамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Запрометовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Запрометовъ Герасимъ
Отец ребёнка: Запрометовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Запрометовъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Запрометовъ Михаилъ