Балагурова Мария Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1905
Сын: Балагуров Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Балагуров Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Головцова Манефа Алексеевна
Отец ребёнка: Балагуров Алексей Степанович
Смерть
Неизвестно