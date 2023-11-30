Балагурова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалагурова Мария Федоровна

Балагурова Мария Федоровна

Место рождения

Морозово, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Морозово, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1905

Сын: Балагуров Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Балагуров Алексей Степанович

Морозово, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Головцова Манефа Алексеевна

Отец ребёнка: Балагуров Алексей Степанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close