Злобин Герасим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Злобин Василей Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Багина Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Злобина Мария Гаврильевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Багина Анастасия Герасимовна
Мать ребёнка: Злобина Мария Гаврильевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Злобин Дмитрий Герасимович
Мать ребёнка: Злобина Мария Гаврильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Августа Герасимовна
Мать ребёнка: Злобина Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Злобина Мария Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
пчеловод
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1962