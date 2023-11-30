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Злобин Герасим Васильевич

Место рождения

Демида Багина, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Злобин Василей Алексеевич

Мать: не указана

Демида Багина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Багина Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Злобина Мария Гаврильевна

Демида Багина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Багина Анастасия Герасимовна

Мать ребёнка: Злобина Мария Гаврильевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Злобин Дмитрий Герасимович

Мать ребёнка: Злобина Мария Гаврильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Августа Герасимовна

Мать ребёнка: Злобина Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злобина Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
пчеловод
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1962
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