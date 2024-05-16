Лаптева Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Лаптев Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1985
Сын: Лаптев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Лаптев Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
26.08.2007
Отец ребёнка: Пащенко Юрий Владимирович