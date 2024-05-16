Лаптева Ольга Александровна 01.02.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лаптева Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1966

Отец: Синельников Александр Васильевич

Мать: Синельникова (Степанова) Раиса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пащенко Юрий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Лаптев Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
05.11.1985

Сын: Лаптев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Лаптев Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
26.08.2007

Сын: Пащенко Георгий Юриевич

Отец ребёнка: Пащенко Юрий Владимирович

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