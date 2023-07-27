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Маевский Александр Сергеевич
Маевский Александр Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.02.1963
Пол
Мужской
Отец
Маевский Сергей Михайлович
1936 г.р.
Мать
Маевская (Чухарева) Полинария Ивановна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1963
Отец:
Маевский Сергей Михайлович
Мать:
Маевская Полинария Ивановна
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