Маевская (Чухарева) Полинария Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.01.1936
Дата смерти09.09.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1936
Рождение ребёнка
14.10.1957
Дочь: Шелехова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Маевский Сергей Михайлович
Свердловское, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.02.1963
Сын: Маевский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Маевский Сергей Михайлович
Бракосочетание
09.07.1968
Рождение ребёнка
04.09.1973
Отец ребёнка: Маевский Сергей Михайлович
Развод
18.08.1975
Смерть
09.09.2009
Похороны
Неизвестно
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область