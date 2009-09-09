Маевская (Чухарева) Полинария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маевская (Чухарева) Полинария Ивановна

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Место рождения

Токари, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

18.01.1936

Дата смерти

09.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1936

Отец: Чухарев Иван Петрович

Мать: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)

Токари, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1957

Дочь: Шелехова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Маевский Сергей Михайлович

Свердловское, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.02.1963

Сын: Маевский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Маевский Сергей Михайлович

Бракосочетание
09.07.1968

Муж: Маевский Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
04.09.1973

Сын: Маевский Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Маевский Сергей Михайлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Развод
18.08.1975

Муж: Маевский Сергей Михайлович

Смерть
09.09.2009
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
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