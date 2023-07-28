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Tusis (Tusis) Ella
Tusis (Tusis) Ella
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.03.1899
Дата смерти
14.03.1921
Пол
Женский
Отец
Tusis Mihkel
1857 г.р.
Мать
Tuusis (Zettur) Miina
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1899
Отец:
Tusis Mihkel
Мать:
Tuusis Miina
Смерть
14.03.1921
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