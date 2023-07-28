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Tusis (Tusis) Ella

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1899

Дата смерти

14.03.1921

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1899

Отец: Tusis Mihkel

Мать: Tuusis Miina

Смерть
14.03.1921
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