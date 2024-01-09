Рубцова -- Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцова -- Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
28.12.1896

Дочь: Рубцова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Рубцов Николай Васильевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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