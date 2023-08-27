Сисенко Марфа Калистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сисенко Марфа Калистратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1903

Дочь: Сисенко Матрёна Павловна

Отец ребёнка: Сисенко Павел Кондратьевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сисенко Павел Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
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