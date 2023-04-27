van Heusden (van Arenberg Morenhoven van Wittgenstein) Aleidis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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van Heusden (van Arenberg Morenhoven van Wittgenstein) Aleidis

Место рождения

56414 Molsberg, RP Germany

Дата рождения

Около 1230

Дата смерти

Около 1303

Пол

Женский

Отец

Около 1195 г.р.

Мать

Дети

Около 1238 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1230

Отец: Von Arenberg Heinrich

Мать: Von Neuenahr Mechtild

56414 Molsberg, RP Germany
Рождение ребёнка
Около 1238

Сын: Van Drongelen Van Heusden Jan lll

Отец ребёнка: Van Heusden Van Asperen Jan Arnoudsz

Heusden, Noord-Brabant Netherlands
Работа или профессия
Неизвестно
Vrouwe van Cattendijk
Смерть
Около 1303
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