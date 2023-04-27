van Heusden (van Arenberg Morenhoven van Wittgenstein) Aleidis
Место рождения56414 Molsberg, RP Germany
Дата рожденияОколо 1230
Дата смертиОколо 1303
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1230
Отец: Von Arenberg Heinrich
Мать: Von Neuenahr Mechtild
56414 Molsberg, RP Germany
Рождение ребёнка
Около 1238
Сын: Van Drongelen Van Heusden Jan lll
Отец ребёнка: Van Heusden Van Asperen Jan Arnoudsz
Heusden, Noord-Brabant Netherlands
Работа или профессия
Неизвестно
Vrouwe van Cattendijk
Смерть
Около 1303