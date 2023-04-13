Проценко (Пудовкина) Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1898
Дата смерти15.02.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Проценко Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Проценко Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.02.1957
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край