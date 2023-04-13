Проценко (Пудовкина) Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проценко (Пудовкина) Пелагея Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1898

Дата смерти

15.02.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Проценко Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Проценко Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проценко Дмитрий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.02.1957
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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