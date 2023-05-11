Дегтярев Арсений Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярев Арсений Георгиевич

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: Дегтярев Георгий

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
13.03.1875

Сын: Дегтярев Никифор Арсеньевич

Мать ребёнка: Дегтярева Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
04.03.1880

Сын: Дегтярев Герасим Арсеньевич

Мать ребёнка: Дегтярева Анна Афанасьевна

Рождение ребёнка
09.11.1899

Дочь: Орличенко Матрона Арсеньевна

Мать ребёнка: Дегтярева Анна Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтярева Анна Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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