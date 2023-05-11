Дегтярев Арсений Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: Дегтярев Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1875
Сын: Дегтярев Никифор Арсеньевич
Мать ребёнка: Дегтярева Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
04.03.1880
Сын: Дегтярев Герасим Арсеньевич
Мать ребёнка: Дегтярева Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
09.11.1899
Дочь: Орличенко Матрона Арсеньевна
Мать ребёнка: Дегтярева Анна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно