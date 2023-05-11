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Кузнецова Александра Федоровна
Кузнецова Александра Федоровна
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Место рождения
Каргач
, Сычевская волость, Вологодский уезд
Дата рождения
1842
Дата смерти
14.07.1908 ст.
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Каргач
, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
14.07.1908 ст.
Каргач
, Сычевская волость, Вологодский уезд
Крестьянская жена, 66 лет. От старости.
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