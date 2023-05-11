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Кузнецова Александра Федоровна

Место рождения

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

14.07.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
14.07.1908 ст.
Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Крестьянская жена, 66 лет. От старости.
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