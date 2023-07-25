Светличная (Грищенко) Матрена Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светличная (Грищенко) Матрена Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Светличный Федор Константинович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Светличный Василий Федорович

Отец ребёнка: Светличный Федор Константинович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Светличный Иван Федорович

Отец ребёнка: Светличный Федор Константинович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Вера Федоровна

Отец ребёнка: Светличный Федор Константинович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Светличный Александр Федорович

Отец ребёнка: Светличный Федор Константинович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Светличный Федор Константинович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Светличный Константин Федорович

Отец ребёнка: Светличный Федор Константинович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Светличный Федор Константинович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Светличный Иван Федорович

Отец ребёнка: Светличный Федор Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светличный Федор Константинович

Смерть
Неизвестно
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