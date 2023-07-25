Светличная (Грищенко) Матрена Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Светличный Федор Константинович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Светличный Василий Федорович
Отец ребёнка: Светличный Федор Константинович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Светличный Иван Федорович
Отец ребёнка: Светличный Федор Константинович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Вера Федоровна
Отец ребёнка: Светличный Федор Константинович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Светличный Александр Федорович
Отец ребёнка: Светличный Федор Константинович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Светличный Федор Константинович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Светличный Константин Федорович
Отец ребёнка: Светличный Федор Константинович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Светличный Федор Константинович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Светличный Иван Федорович
Отец ребёнка: Светличный Федор Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно