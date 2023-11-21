Кошелев Константин Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1907 ст.
Сын: Кошелев Семен Константинович
Мать ребёнка: Кошелева Феодосия Андреевна
Восприемник
04.02.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Василий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно