Кошелев Константин Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелев Константин Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1907 ст.

Сын: Кошелев Семен Константинович

Мать ребёнка: Кошелева Феодосия Андреевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
04.02.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Василий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Феодосия Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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