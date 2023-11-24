Анна Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1848
Дочь: Екатерина Федуловна
Отец ребёнка: Федул Корнеевич
Рождение ребёнка
18.04.1853
Сын: Александр Федулович
Отец ребёнка: Федул Корнеевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Авдей Федулович
Отец ребёнка: Федул Корнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федул Корнеевич
Смерть
Неизвестно