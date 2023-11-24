Анна Ермиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ермиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1848

Дочь: Екатерина Федуловна

Отец ребёнка: Федул Корнеевич

Рождение ребёнка
18.04.1853

Сын: Александр Федулович

Отец ребёнка: Федул Корнеевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Авдей Федулович

Отец ребёнка: Федул Корнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федул Корнеевич

Смерть
Неизвестно
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