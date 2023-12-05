Кирсанова (Баянова) Альмира Фановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанова (Баянова) Альмира Фановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1985

Дочь: Биктубаева Оксана Федоровна

Отец ребёнка: Кирсанов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
20.02.1991

Дочь: Тарасова Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Кирсанов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
04.12.1998

Сын: Кирсанов Альберт Федорович

Отец ребёнка: Кирсанов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирсанов Фёдор Васильевич

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