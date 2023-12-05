Кирсанова (Баянова) Альмира Фановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1985
Дочь: Биктубаева Оксана Федоровна
Отец ребёнка: Кирсанов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
20.02.1991
Дочь: Тарасова Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Кирсанов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.1998
Сын: Кирсанов Альберт Федорович
Отец ребёнка: Кирсанов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кирсанов Фёдор Васильевич